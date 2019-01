Mand død i frontalt sammenstød

Mandag eftermiddag stødte to biler frontalt sammen på landevej ved Vejle. En 36-årig omkom

En 36-årig mand fra Kolding-egnen er mandag eftermiddag omkommet efter et frontalt sammenstød med en anden bil.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet fik meldingen om sammenstødet på Ammitsbølvej i Vejle klokken 16.06. Der er tale om en landevej med et spor i hver retning.

- Af ukendte årsager kom han over i den anden vejbane. De to første modkørende undviger ham, men det tredje når ikke at undvige, og de støder frontalt sammen, siger Jørn Lindhardt, vagtchef.

Umiddelbart er der ikke noget, som tyder på, at manden er kommet med for høj fart, og den modkørende skete der ikke noget med.

- Bilinspektøren har været ude at måle op, og bilerne er kørt til nærmere undersøgelser. Der er ikke noget, som tyder på for høj hastighed, siger Jørn Lindhardt.

Da redningsarbejderne ankom til stedet forsøgte de at redde manden. Desværre forgæves. De pårørende er underrettet.

