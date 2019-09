Mand død i soloulykke

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En mand har søndag formiddag mistet livet.

Det skete efter, han forulykkede på sin motorcykel på Terndrupvej i retning mod Hadsund. Det skriver bekræfter Nordjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi ved ikke, hvad der forårsagede, at han mistede herredømmet over sin motorcykel på vej ind i en rundkørsel. Det kan være glat underlag, fordi det har været i et skovområde. Alkohol kan heller ikke udelukkes, siger, siger vagtchef Mogens Hougesen.

I første omgang var der et øjenvidne, der gav manden førstehjælp. Men han stod ikke til at redde, og han blev erklæret død, da ambulancen kom.

De pårørende er underrettet.