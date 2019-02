Mand død i voldsom brand: - Røgen var fuldstændig tæt

Der var voldsomme mængder af røg, da et hus i Grevinge stod i flammer, fortæller et øjenvidne til Ekstra Bladet. En mand blev fundet død i huset

Glas knustes for fulde brag, mens brandvæsenet forsøgte at slukke den voldsomme brand i Grevinge ved Odsherred torsdag morgen.

En mand blev fundet død i huset. Det har endnu ikke været muligt at identificere manden på grund af brandskader, men pårørende til husets beboer er underrettet.

- Røgen var fuldstændig tæt. På et tidspunkt kravlede brandmændene op på den side at taget, hvor røgen var mindre kraftig. Men den var stadig så tæt, man ikke kunne se dem, når de kravlede helt op, fortæller Helle Mulvad, der er nabo til huset, til Ekstra Bladet.

- Fra husets første sal var der rigtig, rigtig meget røg. I starten så jeg ikke så mange flammer, men da brandmændene begyndte at smadre vinduerne og sprøjte med vand - som der ikke kom mindre røg af - kunne jeg godt se, der var flammer på første sal, siger hun.

Branden udviklede sig så voldsomt, at ejendommen faldt fuldstændig sammen ud på formiddagen.

Mere end en skorsten

Helle Mulvad lagde først mærke til, at huset stod i flammer, da brandbilerne begyndte at ankomme til huset.

- Da jeg kom ud på vejen, kunne jeg godt se, at det røg mere end en skorsten, og så kom der bare den ene bil efter den anden, siger den 59-årige nabo.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Morten Sundgaard/Byrd

Vejen blev fyldt med brandbiler, røgdykkere, reddere og deres køretøjer, og de arbejdede alle hårdt på at få flammerne under kontrol.

- Der var meget glas og vinduer, der sprang. Pludselig lød det som et helt festfyrværkeri. Alt det, der ikke selv sprang, sprængte brandmændene for at komme ind med slangerne, fortæller Helle Mulvad.

Kendte naboen

Selvom den indebrændte mand ikke er identificeret, arbejder Midt- og Vestsjællands Politi ud fra, at det er husets ejer, der blev fundet livløs.

Naboen til det udbrændte hus taler selv om sin nabo i datid og er ikke i tvivl.

- Jeg tror ikke, de har identificeret manden, og det skal selvfølgelig undersøges. Men jeg er ret sikker på, det er ham. Jeg ved, han aldrig havde nogen med inde i det hus, så hvem skulle det ellers være? Han var jo hjemme, for bilen holdt der, fortæller 59-årige Helle Mulvad.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Morten Sundgaard/Byrd

Hun har kendt husets ejer i omkring 35 år. Hun kender derfor til hans nærmeste, som hun forsøgte at kontakte, mens branden stod på.

- Jeg ringede rundt til alle, jeg kender, der kender ham, for at høre, om han eventuelt var et andet sted, og politiet undersøgte, om han var indlagt. Med det var han desværre ikke, siger hun og fortæller, at hun jævnligt drak kaffe og sludrede over hækken med naboen.

Brandefterforskere undersøger stedet, og det vides ikke endnu, hvad årsagen til branden er.

Politiet ved ikke, hvornår manden er identificeret, men de arbejder på sagen.