Mand død i voldsom ulykke

Et frontalt sammenstød på Aarhusvej ved byen Følle nær Aarhus har kostet et liv

En 57-årig mand har mandag eftermiddag mistet livet i en ulykke på Djursland.

Han var involveret i et frontalt sammenstød.

I den modsatkørende bil sad en kvinde på 41 år, som er blevet fragtet til Aarhus Universitetshospital i Skejby i kritisk tilstand.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Peter Tholstrup.

Ekstra Bladet har tidligere mandag eftermiddag talt med Østjyllands Politi, der klokken 14 fortsat var i gang med at undersøge, hvad der helt præcist er sket på stedet.

De kunne dog oplyse, at to parter har været involveret, og det er førerne i de to biler, der er kommet til skadet.

Vi er nu færdige på stedet og vejen er åbnet igen. Som følge af uheldet er føreren af den ene bil, en 57-årig mand afgået ved døden - de pårørende er underrettet. Føreren af den anden bil, en 41-årig kvinde, har blandt andet fået benbrud, men er ikke i kritisk tilstand #politidk https://t.co/kWsh9OZNPx — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) October 21, 2019

