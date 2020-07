Mand død: Ramt af lastbil

En midaldrende mand er død, efter en lastbil ramte ind i ham på Keldgårdsvej i Aars, skriver TV2 Nord.

- Vi har patruljer på stedet og går ud fra, at manden er blevet påkørt af lastbilen, siger Bruno Brix, vagtchef i Nordjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Han oplyser også, at de modtog anmeldelsen kl. 11.39. Manden blev erklæret død på stedet, men lastbilchaufføren har de ikke set skyggen af.

- Det er muligt, at chaufføren ikke har været klar over, at han har påkørt manden. I hvert fald er han kørt fra stedet, og vi arbejder lige nu på at finde ham, fortsætter Brix.

De pårørende er underrettet om dødsfaldet.

Foto: Ekstra Bladet

