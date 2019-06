Mand død under svømmetur

En tragisk ulykke har udspillet sig i ved Ørnereden i Højbjerg ikke langt fra Aarhus, da en 51-årig mand afgik ved døden under en svømmetur.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Flemming Lau.

- 18.52 får vi en melding om en livløs person i vandet. Det drejer sig om 51-årig mand, som bliver reddet i land, hvor han får førstehjælp. hans liv stod desværre ikke til at redde, siger han.

De pårørende er informeret, da manden var på stranden med sin hustru.

- Hustruen var til stede derude. Vi har indtryk af, at det er et ildebefindende under svømning, men det vil et fremtidigt ligsyn kunne konstatere, siger vagtchefen.