Mand dømt: Chikanerede kvinde med billeder af sit lem

En 53-årig mand er idømt 14 dages betinget fængsel for blandt andet at have sendt billeder af sit lem og sende et bjerg af krænkende beskeder online og direkte foran hoveddøren til sin ekspartner.

Han erkendte flere af forholdene, men han har bedt om 14 dages betænkningstid. Det skriver Jydske Vestkysten.

Den 53-årige mand begyndte at sende krænkende meddelelser, da kvinden stoppede deres kortvarige forhold, efter han ifølge hende var blevet rasende over, at hun havde spurgt ind til, om han drak meget.

En af de håndskrevne sedler, han efterlod ved hendes dør over en periode på tre måneder, lød: 'Du kan glemme alt om at få lov at slikke mit lem med Nutella på', skriver Jydske Vestkysten.

Med tiden begyndte han også at sende hende småbeløb på Mobilepay og vedhæftede både krænkende billeder og tekst.