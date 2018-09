Mand dømt: Deltog i groft hjemmerøveri

Åbner for ny efterforskning rettet mod mulig medgerningsmand

24-årige Philip Vestergaard er i dag ved retten i Aalborg blevet idømt fire et halvt års fængsel for et hjemmerøveri begået i Nørresundby i fjor.

Det oplyser anklager i sagen, Thomas Klingenberg.

Hjemmerøveriet udspandt sig en aften i september i fjor hos en 44-årig mand.

Under overfaldet blev der truet med et ladt, oversavet jagtgevær, ligesom offeret blev snittet med kniv.

Ifølge anklageskriftet deltog yderligere ukendte medgerningsmænd ved overfaldet, og under sagen er den 24-åriges forsvarer Peter Secher kommet med hentydninger til, hvem i hvert fald den ene medgerningsmand kan være.

Her er der tale om en 36-årig eks-rocker, der lige nu sidder varetægtsfængslet, fordi han er anklaget i sagen om drabet ved Randers Regnskov i fjor.

Peter Secher har forklaret, hvordan politiet har modtaget anonyme tips i sagen om hjemmerøveriet, der peger på, at den 36-årige eks-rocker skal være medgerningsmand.

Han fortæller desuden, at eks-rockeren på den baggrund blev sigtet, og ved samme lejlighed fik beskikket en advokat.

Den 36-årige advokat, Bjørn Canning, har ikke ønsket at udtale sig om sagen, men anklageren ved sagen om hjemmerøveriet har bekræftet, at den 36-årige formelt er sigtet i sagen.

Anklageren fortæller nu, at politiet atter vil undersøge den 36-åriges mulige rolle i sagen.

- Forsvareren er kommet med hentydninger til, hvem det kunne være. Og derfor vil der nu blive foretaget yderligere efterforskningsskridt - herunder dna-undersøgelser, fortæller anklageren.

Dette glæder forsvareren:

- Det er da fint, at de mennesker, der er blevet indgivet anonyme tips om, vil blive efterforsket i sagen, siger forsvareren.