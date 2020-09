Mand dømt for drab

En 41-årig mand er idømt psykiatrisk anbringelse uden længstetid for drab begået sidste år

En 41-årig mand er tirsdag eftermiddag blevet dømt for at have dræbt sin 73-årige nabo,Ole Kierstein, i oktober sidste år.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 73-årige mand blev fundet død i en lade 10. oktober sidste år i byen Hejsager uden for Haderslev. De tekniske undersøgelser har siden vist, at manden blev dræbt dagen før.

Rikke Brændgaard-Nielsen, der er specialanklager ved Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at den 73-årige mand blev dræbt af slag mod hovedet med en lægtehammer, som blev fundet liggende i nærheden af ham efter drabet.

- I forbindelse med grundlovsforhøret ville gerningsmanden kun erkende vold med døden til følge, men han valgte til retsmødet at erkende manddrab, hvorfor sagen blev hurtigere afsluttet end ventet, siger hun til Ekstra Bladet.

Troede han hørte droner

Hun fortæller, at manden har siddet fængslet i surrogat siden grundlovsforhøret, og at det var på baggrund fra indstilling fra retslægerådet, at manden blev idømt behandlingsdom uden længstetid, da han var sindssyg i gerningsøjeblikket.

- Gerningsmanden har forklaret, at han mente, han kunne høre nogle droner, og at han mente, at den afdøde på en eller anden måde skulle være involveret i det, siger Rikke Brændgaard-Nielsen.

Den forklaring var altså medvirkende til, at man har besluttet at idømme manden en behandlingsdom.

Den dømte mand modtog dommen på stedet, oplyser anklageren.

