Mand dømt: Havde sex med bunke af blade

En britisk mand er kommet i store problemer, efter han i en kokain-rus begyndte at have sex med en bunke blade foran det hotel, han boede på

Michael Golsorkhi er blevet fængslet i otte uger, efter han blev spottet af flere forbipasserende, mens han var i gang med et have seksuel omgang med en bunke blade foran det hotel, han boede på i Manchester.

Det skriver flere britiske medier - heriblandt The Sun, der har talt med personale på hotellet, politiet og mandens forsvarsadvokat.

Ifølge politiet trak manden sine underbukser op, da personalet på hotellet fik øje på ham og begyndte at råbe ad ham.

Derefter besluttede han i sin hash og kokain-rus at gemme sig i buskene ved bunken af blade i ti minutter, før politiet kom og anholdt ham.

Han fik otte ugers fængsel af dommer Edward Tasker, der bad den unge mand tænke sig bedre om i fremtiden.

- Tænk på dit liv. Vær sikker på, at du får hjælp. Uheldigvis for dig, er det dig selv, der er i denne her situation, lød det i retten.

Prøvede at få ham væk

I en redegørelse fra retten fortalte en af medarbejderne på Premier Inn, hvor episoden fandt sted, at man havde set en hvid mand med sine bukser nede, og at de havde kunnet se hans numse.

- Der intet mellem mig og manden. Han var en bils længde væk fra mig, og det lignede, at han havde sex. Jeg råbte til ham, hvad han havde gang i, og han trak så sine bukser op og gemte sig i busken. Vi ringede til politiet, mens vi bad ham skride fra området, fortalte medarbejderen.

Michael Golsorkhi indrømmede i retten, at han havde været uanstændig i offentligheden, og at han havde været i besiddelse af cannabis.

Hans forsvarsadvokat udtalte sig efter sagen på den dømtes vegne.

- Det er ingen andre end min klients skyld. Og som et resultat af den pinlige situation har han intet ønske om at vende tilbage til hotellet igen, fortalte Neville Warburton efter retssagen.