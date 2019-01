Mand dømt: Kastede tavle ud fra kirketårn

En mand blev mandag idømt fem måneders fængsel for at have kastet en såkaldt whiteboardtavle ud fra et kirketårn under gadefest

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 27-årig mand sad mandag på anklagebænken i Københavns Byret. Han var tiltalt for at have kastet en såkaldt whiteboardtavle ud fra kirketårnet i Absalon Kirke på Sønder Boulevard i København. Tavlen ramte en tilfældig person på gaden.

Manden var desuden tiltalt for at forsøge at kaste en træbjælke samme vej.

Han blev idømt 5 måneders fængsel for episoden.

- Jeg kan ikke huske noget som helst, sagde han flere gange under retsmødet og tilføjede, at han var meget ked af det.

- Jeg forstår ikke, hvad fanden jeg havde gang i, forklarede han videre.

Påvirket af stoffer

Episoden, som førte til tiltalen, udspillede sig under gadefesten Distortion i København i 2017.

Påvirket af stoffer havde manden fået forvildet sig op i kirketårnet i Absalon Kirke, som i dag bliver brugt som folkehus. Her kastede han i sin rus whiteboardtavlen ud fra det, som svarer til sjette sals højde.

Tavlen ramte en tilfældig festivalgæst, som mirakuløst slap med en flænge i hovedet. Han vidnede selv i retten.

- Jeg troede først, at jeg blev slået bagfra, sagde offeret, hvorpå den tiltalte fra sin plads spurgte, om han ikke måtte undskylde overfor ham.

- Jeg beklager meget, at jeg ramte dig i hovedet. Det var ikke min hensigt, undskyldte han.

'Han havde ikke noget tøj på'

Et andet vidne forklarede, at han nede fra gaden så tavlen blive kastet ud fra kirketårnet. Han reagerede ved at løbe op i tårnet, hvor han blev mødt af en meget forvirret person.

- Han havde ikke noget tøj på, sagde han, hvilket fik den tiltalte til at tage sig til hovedet.

Vidnet så, at manden var i færd med at frigøre en massiv træbjælke, som angiveligt skulle samme vej som tavlen.

- Jeg forsøgte at tale ham til ro. Vi talte sammen længe, tilføjede vidnet.

Politiet ankom, hvorpå manden blev anholdt på stedet.

Anklageren i sagen, Elise Eilersen, sagde efter retsmødet, at hun var meget tilfreds med domsafsigelsen på de fem måneders fængsel.

- Jeg havde procederet for fire til seks måneders fængsel, lød det fra hende.

Den tiltaltes forsvarer, Lars Thousig, bad sig efter domsafsigelsen betænkningstid for en eventuel anke.