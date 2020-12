Mand dømt: Købte gasgrill på kommunens regning

En 55-årig mand er dømt for at have brugt over 90.000 af kommunens penge på sig selv

En 55-årig tidligere ansat ved Struer Kommune er fredag dømt for i en periode på mere end halvandet år at have brugt at kommunale midler til eget forbrug.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden brugte i en periode mellem november 2017 og juli 2019 i alt næsten 91.000 kroner på ting til eget forbrug og lod Struer Kommune og Holstebro-Struer Havn betale.

Den dømte mand købte blandt andet plæneklipper, gasgrill, blender, dyner og puder til privat brug for knap 88.000 kroner på kommunens regning, mens han købte byggematerialer til privat brug for godt 3000 kroner på Holstebro-Stuer Havns regning.

Halvt års betinget

Derudover er manden dømt for dokumentfalsk ved at have forfalsket en tilsynsrapport.

Manden er blevet idømt et halvt års betinget fængsel med en prøvetid på et år. Manden skal som led i betingelse udføre 120 timers samfundstjeneste og skal desuden betale erstatning til kommune og havn.

Specialanklager Bolette Nørbjerg oplyser til Ekstra Bladet, at manden overordnet set nægtede sig skyldig i forholdene gennem retssagen.

- Han erkendte, at han havde forfalsket tilsynrapporten, men han mente ikke, at han kunne dømmes for det rent juridisk, siger hun.

Det er manden dog alligevel blevet.

Den 55-årige har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen.

Opdaget ved et tilfælde

Bolette Nørbjerg fortæller, at sagen blev opdaget ved lidt af et tilfælde.

- Sagen startede med, at kommunen anmeldte to borgere for falsk anmeldelse. Men da politiet undersøgte den sag, fandt man ud af, at der var noget om snakken i forhold til den sag, borgerne havde nævnt over for kommunen.

- Og det endte så med at politiet efterforskede den nu domfældte, siger anklageren til Ekstra Bladet.