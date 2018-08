Mand dømt: Lagde sexvideo af ekskæreste på pornosider

En 29-årig mand fra Herlev er blevet idømt et års ubetinget fængsel efter trusler mod ekskæreste og for at have uploadet en sexvideo af hende med navn og billede

En 29-årig mand er blevet kendt skyldig i at have truet sin ekskæreste, samt at have uploadet både private billeder og en sexvideo af hende med hendes ansigt, navn og telefonnummer på pornosider.

Det koster nu manden et år i fængsel.

Det har retten i Glostrup besluttet.

Til Ekstra Bladet forklarer anklager ved Københavns Vestegns Politi Teuta Memeti, at de digitale sexkrænkelser har haft stor betydning for straffens længde.

- Det blev ubetinget fængsel på grund af karakteren af det, som han var tiltalt for, altså de digitale sexkrænkelser med hensyn til at offentliggøre hendes navn, billede og video på nettet. Det gør, at vi er inde i en digitalsexkrænkelse vedrørende noget privat, siger hun.

Memeti siger, at retten normalt giver hårde straffe for at uploade sexvideoer og billeder uden samtykke.

- Det slår man normalt hårdt ned på i retspraksis, da den forurettede bliver meget krænket. Enten ved, at hun ikke har viden om videoen og billederne er på nettet, eller på en eller anden måde ikke kan få taget sexvideoen eller billederne af nettet. Hendes blufærdighed bliver krænket hver gang, folk er inde at se dem, siger hun.

Anklageren pointerer også, at den 29-årige mand tidligere er dømt for noget tilsvarende, og det er med til, at han er blevet straffet endnu hårdere.

Fik tilhold

Det var tilsyneladende uenighed om ophør af samliv og samkvem med fælles barn, som fik en nu 29-årig mand til at forfølge sin ekskæreste i flere måneder fra februar til maj 2017.

Ifølge tiltalen truede han hende flere gange skriftligt på livet, hvilket medførte, at Københavns Vestegns Politi i februar 2017 gav ham et tilhold mod at opsøge hende.

Han sad også tiltalt for at oprette en falsk annonce, som tilbød prostitution på en escort-hjemmeside, med hendes rigtige profilbillede, navn, telefonnummer og nøgenbilleder af hende. Og på otte internationale pornosider uploadede han en sexvideo, han havde optaget sammen med hende, med hendes fulde navn og ansigt til frit gennemsyn for alle.

Glostrup Ret kendte ham skyldig i hele anklageskriftet blandt andet for at have blufærdighedskrænket kvinden, trusler på livet og videregivelse af private materiale af hende uden hendes tilladelse. Derudover havde han også brudt sit tilhold, da han havde taget kontakt til kvinden.

Den dømte nægter alt – bortset fra truslerne – og ankede på stedet til frifindelse, subsidiært til formildelse.