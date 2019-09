Mand dømt: Misbrugte trafikdræbts dankort

43-årig mand dømt for at misbruge 75-årig kvindes dankort. Han erklærer sig skyldig i at have stjålet kvindens taske efter trafikuheld, hvor hun omkom

Politiet havde stort besvær med at identificere en 75-årig kvinde, som 7. marts blev bragt til hospitalet efter en højresvingsulykke i Odense. Det skyldtes, at kvindens taske med al identifikation kort efter ulykken var blevet stjålet.

I retten 23. juli erkendte en 43-årig mand uden tøven at have stjålet tasken, og han erklærede sig desuden skyldig i efterfølgende at have misbrugt kvindens dankort.

Manden modtog tirsdag sin dom i Retten i Odense. Ifølge Fyens.dk, blev han idømt halvandet års ubetinget fængsel for flere forhold.

Blandt de andre forhold, som indgik i dommen, kan nævnes en række tilfælde af databedrageri, at han for 12. gang var blevet taget for at køre bil, selvom han havde fået sit kørekort frakendt, og at han var blevet taget for kørsel i spiritus- og narkopåvirket tilstand.

Den 43-årige modtog dommen og forbliver varetægtsfængslet til afsoningen kan begynde.

Ankom først til ulykkesstedet

Manden afgav selv forklaring i retten 23. juli. Her fortalte han, at han var en af de første, der ankom til ulykkesstedet. Han parkerede sin scooter, så den skærmede for bilister, og forsøgte herefter at hjælpe kvinden.

Kort efter kom en sygeplejerske til, og hun rakte ham ifølge hans forklaring kvindens taske, som han hængte på styret af sin scooter. Da han efterfølgende opdagede, at tasken indeholdt både pinkode og dankort, kunne han ikke lade være med at bruge kortet, forklarede han.

Den 75-årige kvinde var så medtaget, at hun døde på hospitalet få timer efter ulykken, men kvindens tilstand under tyveriet har ikke udgjort nogen skærpende omstændighed i rettens vurdering.

Ifølge Fyens.dk udgjorde straffen for tyveriet af den 75-årige kvindes taske 30 dage af den samlede dom på halvandet års fængsel.