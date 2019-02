Mand dræbt: Åbnede ild mod politiet

Hvad der lignede et rutinetjek, tog pludselig ubehagelig drejning. Se betjentens egne optagelser herunder

Vicesherif i californiske Napa County Riley Jarecki var heldig at slippe med førligheden i behold, da hun 17. februar hev en bilist ind til siden, skriver NBC News.

I optagelserne fra Jareckis kropskamera ses det, hvordan hun beder bilisten, Javier Hernandez Morales, om at rulle vinduet ned, hvilket han tøver lidt med.

Da Morales endelig ruller vinduet ned, affyrer han samtidig et skud mod Riley Jarecki, som dog ikke rammer. Det får betjenten til at kaste sig om bag bilen og tilkalde forstærkning, inden hun tømmer sit magasin mod Javier Hernandez Morales.

Morales blev ifølge Napa County Sheriff's Office dræbt på stedet, mens Riley Jarecki slap uden fysiske skader. Hun er nu på administrativ orlov, mens hændelsen efterforskes.

- Tab af liv er ikke noget, vi fejrer. Vi er meget bekymrede for vicesherif Jarecki og hendes velbefindende, udtaler Jon Crawford fra Napa County Sheriff's Office.

- Hun formåede at bruge sin radio tydeligt. Hun formåede at blive på fødderne og holde sig inde i kampen. Selvom det ikke er noget at fejre, er vi stadig stolte af måden, hun handlede på.

- Det viser en utrolig besindelse. I så alle hvor tæt på de skud blev affyret, lyder det.