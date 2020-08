Mand dræbt af egne løver

En sydafrikansk mand, der arbejdede med naturbeskyttelse, blev onsdag dræbt af to hvide hunløver ved navn Tanner og Demi, som levede på hans grund.

Det skriver The Telegraph.

Ifølge mediet skete angrebet, da 68-årige West Mathewson åbnede lågen ind til løvernes indelukke for at gå en morgentur med dem.

Da løverne gik til angreb, forsøgte hans hustru Gill at distrahere dem, men da var det allerede for sent.

West Mathewson blev dødeligt såret af de to løver.

West Mathewson havde taget sig af løverne en stor del af deres liv. Foto: Facebook

Har dræbt før

Den 68-årige sydafrikaner tog Tanner og Demi til sig efter at have reddet dem fra en jagtgård, da de var unger.

Siden da har de to hunløver boet på familiens grund.

Det er ikke første gang, Tanner og Demi slår ihjel. I 2017 stak de af fra deres indhegning og dræbte en mand, som arbejdede på naboens grund.

Ifølge West Mathewsons svigerdatter Tehri Fergusson er det usikkert, hvorfor løverne slog Mathewson ihjel.

- Vi er ikke helt sikre på, hvad der skete, men der kan være tale om hård leg, siger hun til The Telegraph.

Familien afventer resultatet af en obduktion, så de kan komme nærmere et svar.