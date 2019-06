Mand dræbt af flugtbilist: Nu efterlyser politiet denne bil

En 79-årig mand afgik torsdag ved døden, efter at han onsdag blev ramt af en bil på Hjerting Landevej ved Alslev mellem Varde og Esbjerg.

På trods af den voldsomme ulykke standsede bilisten ikke efterfølgende men kørte derimod fra stedet og fra den hårdt kvæstede 79-årige.

Politiet har gentagne gange opfordret bilisten til at melde sig selv og har efterlyst vidner, men det har fortsat været uden held.

Politiet er dog kommet en anelse nærmere, og derfor efterlyser de nu en specifik bil, som de mener dødsbilisten har kørt i.

Der er tale om en rødbrunlig pickup med åbent lad af mærket Dodge Ram eller Dodge Dakota. De opfordrer derfor folk, der ejer en sådan pickup eller kender nogen, der har en, til at henvende sig til politiet.

Politiet oplyser, at bilen kan være lysere eller mørkere end på dette billede. POLITIFOTO

Efterlyser modkørende bilister

Efter ulykken, der fandt sted omkring 15.45, fortsatte bilen i sydgående retning mod Esbjerg. Politiet formoder, at bilen drejede til højre ad Hostrupvej og efterfølgende til venstre ad Kokspang Hedevej, og de ønsker derfor at komme i kontakt med vidner, som kan have set bilen.

Politiet mener, at flugtbilisten har kørt ad ruten, som er markeret med blå på kortet. POLITIFOTO

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at de især ønsker at komme i kontakt med en ældre kvinde i et mindre sølvfarvet køretøj samt førerne af to andre biler, som kørte i modsat retning af pickupen på Kokspang Hedevej, hvor pickupen måtte køre ud i rabatten for at bilerne kunne pasere.

Politiet formoder, at bilens højre sidespejl blev beskadiget ved påkørslen, men det er uklart, hvor store skader, der er tale om.

Har du oplysninger om bilen eller om sagen i øvrigt, kan politiet kontaktes på telefon 114.