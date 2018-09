Mand dræbt af knivstik

En mand er afgået ved døden efter at være blevet stukket med kniv. Formodet gerningsmand er anholdt

Ved du noget? Send os et tip i en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

En mand er mandag eftermiddag død efter at være blevet stukket med kniv på en adresse i Hasselager syd for Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at de klokken 15.09 fik en anmeldelse om knivstikkeri på adressen.

På stedet blev en mand fundet liggende livløs og blødende. Han blev efterfølgende kørt på skadestuen, men her stod det klart, at hans liv ikke var til at redde.

Den formodede gerningsmand er blevet anholdt på stedet, hvor den nu afdøde mand blev fundet. Politiet oplyser til Ritzau, at det var den formodede gerningsmand, der kontaktede politiet.

Politiet har foreløbig ikke flere kommentarer til sagen, oplyser de.

Ekstra Bladet følger sagen...