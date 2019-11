Mand dræbt af skud i Malmø

Manden blev bragt til et hospital i ambulance, men hans liv var ikke til at redde

En mand er blevet dræbt af skud i det sydlige Malmø.

Det oplyser svensk politi ifølge flere svenske medier.

Myndighederne har ikke oplyst yderligere detaljer om den dræbte, men manden skal ifølge svenske medier være 28 år og fra lokalområdet.

Manden sad i en bil torsdag aften, da han blev skudt. Han blev bragt til et hospital i ambulance, men hans liv var ikke til at redde.

Øjenvidner fortæller til Aftonbladet, at en sortklædt mand affyrede cirka 10 skud mod bilen. Bilen fik flere skudhuller i siden, viser billeder fra stedet.

En unavngiven kvinde var vidne til skyderiet.

Hun fortæller, at hun hørte et højt brag og så en mand gå ud fra en bil, hvorefter han begyndte at skyde mod en anden bil.

Ramt af eksplosion

Det centrale Malmø blev natten til fredag også rystet af en eksplosion.

Politiet siger, at det foretager tekniske undersøgelser og har afspærret en strækning på 100 meter i en gade, hvor en bil blev ødelagt, og hvor vinduer blev trykket ind.

Tre personer, som er mistænkt for at stå bag eksplosionen, er anholdt.