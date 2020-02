Mand dræbt af skud

En 24-årig mand fra Fredericia har mandag mistet livet, efter han omkring klokken 13.50 blev ramt af skud i brystet ved Korskærvej nr. 6 i Fredericia.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev kørt til sygehuset, men han blev senere erklæret død.

De pårørende til den 24-årige er underrettet, oplyser politiet.

Et stort område er afspærret. Foto: Anders Brohus

Foreløbig er otte personer blevet anholdt, oplyser politiet. De skal nu afhøres, og ved hjælp af afhøringerne og den øvrige efterforskning, vil politiet klarlægge, om gerningsmanden skal findes blandt de otte personer.

Det er derfor endnu for tidligt at fastslå, om der finder grundlovsforhør sted i morgen.

Politiet oplyste tidligere, at vidner har set en person på en sort scooter iført en sort hjelm køre fra stedet ad Lange Møllers Vej ved Circle K.

Der er ikke noget konkret køretøj eller konkrete personer, der efterlyses i forbindelse med skuddrabet.

Et telt er slået op og kriminalteknikere arbejder på stedet. Foto: Anders Brohus

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er mange politifolk i området.

På et græsareal er et hvidt telt slået op. Der er tale om gerningsstedet, hvor teltet skal beskytte eventuelle vigtige spor mod vind og vejr.

I eftermiddag er adskillige kriminalteknikere i blå dragter i gang med at arbejde indenfor afspærringerne, fortæller Ekstra Bladets mand.

Politiet besluttede sent mandag eftermiddag at placere en mobil politistation i området.

- Det er voldsomt og utrygt, når der pludseligt bliver affyret et skud og en mand dør som følge heraf, i det kvarter, hvor man bor. Derfor har Sydøstjyllands Politi straks sendt politifolk på gaden i Korskærparken i Fredericia for stå til rådighed for dialog med beboerne, lyder det fra politiet.

Også de to boligselskaber i Korskærparken, bolig.nu og Boligkontoret, er aktive. Projektchef Kasper Søstrøm Müller siger til Ekstra Bladet, at rigtig mange er berørte.

- Især forældre til unge er bekymret. Lige nu er alt meget nyt. Der er meget politi i området, og folk skal lige finde deres fodfæste. Fra vores side har det handlet om at fortælle beboerne, at de skal give politiet arbejdsro. Og så har vi beboere med relationer til sagen, som vi ved, har et behov for at snakke, siger han.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet klokken 17, at en gruppe betjente stadig er i færd med at afhøre de otte anholdte. Han oplyser videre, at han endnu ikke har fået orientering om, hvorvidt en eller flere af de anholdte vil blive forlangt fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Korskærparken er på ghettolisten. Der bor lige under 2000 mennesker i kvarteret.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.

Opdateres ...