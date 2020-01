Mand dræbt af træ

En mand er onsdag eftermiddag afgået ved døden, da han fik et træ ned over sig

En 79-årig mand er død efter en ulykke, da han fik et træ ned over sig. Det skete i en skov nær Allinggårdsvej i Grauballe ved Silkeborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, som modtog anmeldelsen onsdag klokken 14.31, da der blev ringet 112.

De pårørende til manden er underrettet.

- Det er sket i privat regi, hvor tre venner var i gang med at fælde et træ, og så får en af dem desværre træet ned over sig, siger vagtchef Ole Vanghøj til Ekstra Bladet.

Ifølge politiet faldt træet ned over manden, da han hev i et træ, der var ved at blive fældet. Træet faldt derefter ned over den 79-årige mand, som ikke nåede at komme væk.

Manden døde på stedet.