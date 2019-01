Mand dræbt: Fik træ ned over sig

En fældning af et træ fik fatale konsekvenser for en 37-årig mand ved Christiansfeld

En 37-årig mand er omkommet, efter at han torsdag morgen ved 8-tiden blev ramt af et træ, han var i gang med at fælde.

Det fremgår af døgnrapporten fra Sydøstjyllands Politi.

Den 37-årige mand var ansat i et firma, der havde fået til opgave at fælde et stort træ i Taps ved Christiansfeld. Under fældningen væltede træet ikke på den måde, som det var planlagt, det skulle.

Den forkerte væltning resulterede i, at manden blev ramt af træ, og han afgik efterfølgende ved døden.

En helikopter blev tilkaldt til ulykkesstedet, da den 37-årige mand i første omgang var bevidstløs.

Det var intentionen, at den tilskadekomne skulle fragtes med lægehelikopteren til Odense Universitetshospital, men da lægerne ankom til ulykkesstedet, blev manden erklæret død på stedet.