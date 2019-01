Mand dræbt i færdselsulykke

En mand har mistet livet i en færdselsulykke i Videbæk tæt på Herning.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Det er en forbipasserende, der ved daggry onsdag morgen opdagede, at der lå en bil på en mark. Vidnet kom nærmere for at undersøge sagen, og det viste sig, at ulykken havde fået et tragisk udfald.

Midt- og Vestjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 6.48.

- En bil var kørt af vejen, og i nærheden af bilen lå en person, som har mistet livet, oplyser politiets vagtchef til dagbladet.

Ulykken er sket i nat eller tidligt i onsdag morgen, men nærmere kan politiet på nuværende tidspunkt ikke komme det.

Bilinspektører er dog i færd med at undersøge, hvad der er sket.

Ulykken skete tæt på krydset ved Kongevejen og Tranemosevej.

Politiet arbejder på at komme i kontakt med de pårørende, skriver mediet.