Mand dræbt i frisørsalon

Opdateret kl. 18.00: Mørkhøjvej er nu genåbnet for trafik. Politiet arbejder stadig på stedet og har afmonteret hoveddøren og transporeret den bort. Inden i salonen er der blod på gulvet og politiet har med tal afmærket nogle spor. Der er også blod på trinnet til butikken, oplyser Ekstra Bladens medarbejder på gerningsstedet.

En 20-årig frisør er tirsdag blevet dræbt i en salon på Mørkhøjvej i København.

Det oplyser politiet på Twitter

Mandens pårørende er underrettet.

Den nu afdøde blev ramt af adskillige skud ved højlys dag, mens han befandt sig indenfor på Salon Ørn, som ligger lige over for Nørre Gymnasium.

Politiet efterlyser også på Twitter vidner, der har set eller hørt noget i forbindelse med skudepisoden.

En mand er tirsdag blevet ramt af skud i denne frisørsalon. Billedet her er taget ved en tidligere lejlighed. Foto: Ekstra Bladet

Politiet vil overfor Ekstra Bladet ikke kommentere, hvor mange gange den unge mand er blevet ramt, eller hvor mange gange, der er skudt på stedet. Men der er tale om flere gange, bekræfter vicepolitiinspektør Knud Hvass, afdelingen for Organiseret kriminalitet i Københavns Politi.

Endnu vil politiet ikke sige noget om signalement på gerningsmanden, eller hvordan han er kommet fra gerningsstedet på Mørkhøjvej.

- Når sagen er hos jer i afdelingen for organiseret kriminalitet, er det så fordi, at I mener, der er tale om et banderelateteret skudepisode?

- Det kan det være, men det er for tidligt at udtale sig om nu, siger Knud Hvass til Ekstra Bladet.

Naboer hørte skud

Ekstra Bladet har talt med naboer, som fortæller, at der lød skud, og kort tid efter løb folk ud og ind ad salonen.

Også elever på Nørre Gymnasium var vidne til dele af episoden.

- Vi hørte cirka fem skud, og så sagde rektor, at det var en skudepisode, har en gymnasieelev fortalt til Ekstra Bladets udsendte.

På sociale medier er der tirsdag eftermiddag blevet lagt adskillige kondolencer op. 'Hvil i fred', 'Jeg elsker dig' bliver der blandt andet skrevet på den dræbtes profil.

Artiklen fortsætter under billederne:

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Københavns Politi meddeler, at man her tirsdag aften kl. 18-20 er til stede med den mobile politistation ved Mørkhøjvej 67 i Brønshøj.

Alle borgere er velkomne til at komme forbi og få en snak med politi.