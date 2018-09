Mand dræbt i kran-ulykke

En person er omkommet, efter en kran tidligere i dag væltede ned over en båd i Næstved Havn, hvor en person opholdt sig. Det oplyser politiet på Twitter.

Ifølge politiet skete ulykken, da kranen bakkede tilbage mod kajkanten.

- Der sker en ulykke i forbindelse med, at en 30 ton stor kran skal hive bådene op til vinteren. Kranen skal køre ned af en rampe, men så svigter bremserne angiveligt, og den vælter ned over båden. Problemet er, at der er en mand ombord, som vi ikke kan finde, sagde vagtchef Ove Christoffersen tidligere til Ekstra Bladet.

Næstved: Vedr. kranulykken på Bådebyggervej i Næstved. Kranen er bjærget og der er fundet en død person i vandet. Undersøgelser forestår nu. INGEN yderligere oplysninger på nuværende. Vagtchefen #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) September 10, 2018

Dårlig sigtbarhed

Ulykken satte gang i en stor aktion for at få manden fri, og omkring kl. 14 ankom endnu en kran, der skulle flytte den 30 tons tunge kran halvvejs nede i havnebassinet.

- De kæmper med dykkere og alt mulig andet. Samtidig forsøger de at hive alt blødt fra båden ud i et forsøg på at finde manden. Desværre er der meget dårlig sigtbarhed, så de kan ikke se så meget, fortalte Ekstra Bladets fotograf Per Rasmussen fra stedet.

Ulykken skete på Bådebyggervej nummer et i Næstved.