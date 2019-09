Mand dræbt i tidligere drabschefs baghave

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

VALBY (Ekstra Bladet): Den levende politilegende, tidligere drabschef ved Københavns Politi Ove Dahl, stod mandag morgen op til en omfattende drabsefterforskning i sin baghave.

Han bor i Akacieparken i Valby, hvor en 27-årig mand i blev dræbt i forbindelse med et slagsmål på Carl Th. Dreyers Vej.

- Jeg har boet her, siden de byggede det, og det er første gang, at nogen er blevet slået ihjel, men der er ballade fra tid til anden og grupperinger, som mødes her som i andre bydele i København, fortæller den 70-årige pensionerede kriminalinspektør til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ekstra Bladet fangede tilfældigt den tidligere drabschef Ove Dahl ved sit hjem, hvor politiet mandag morgen er i gang med en drabsefterforskning. Foto: Aleksander Klug

Sammenstød mellem to grupper

Vi møder ham tilfældigt, da han trækker sin cykel op af en kælder få meter fra det sted, hvor manden omkring klokken 00.40 blev dræbt.

Udover den nu afdøde blev tre personer stukket med kniv, men de er ikke i kritisk tilstand, oplyser Københavns Politi. Den dræbte mands pårørende er underrettet.

- Vi arbejder ud fra formodningen om, at det er to lokale grupper, der er stødt sammen. På nuværende tidspunkt tyder det ikke på, at det er banderelateret, siger leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi, Brian Belling.

Ikke bedt om hjælp

Hverken han eller andre politikolleger, som natten igennem og hele morgenen og formiddagen har været massivt til stede i området, har bedt Ove Dahl om assistance eller råd.

- Det gør de heller ikke, og jeg blander mig ikke, siger Dahl, som alligevel peger mod gerningsstedet og konstaterer, at der stadig er blod i renden, selvom brandvæsnet og udsendte fra Københavns Kommune har spulet stedet.

Dahl gik på pension i sommeren 2011 efter at have været 40 år i politikorpset - de sidste otte som drabschef. Han er stadig en særdeles aktiv foredragsholder og har udgivet flere bøger.

Ove Dahl har været ansvarlig for efterforskningen af nogle af de største og mest omtalte drabssager i nyere tid i Danmark.

Artiklen fortsætter under billedet...

Hundepatruljer på arbejde i området. Foto: Aleksander Klug

Alligevel lykkedes det Dahl at sove fra nattens blå blink, ambulancer og glammende politihunde.

- Jeg opdagede det først, da jeg stod op. Min kone, som stadig er ansat inden for politiet, blev spærret inde, da hun var på vej ud på Teglholmen på cykel, og pænt bedt om at gå op og drikke en kop kaffe mere, før hun begav sig på arbejde, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det er ikke lykkedes brandvæsnet at slette alle spor efter nattens drab. Foto: Aleksander Klug

Selvom Dahl ikke vil blande sig i efterforskningen, vil det ikke overraske ham, hvis de personer, der var en del af nattens alvorlige sammenstød, forinden har hængt ud på en nærliggende legeplads.

Her stopper flere mennesker mandag formiddag op. Flere virker rystede, og en midaldrende kvinde med tørklæde, som ikke ønsker sit navn frem, fortæller, at hun er meget bange.

- Jeg er bekymret for min søn på 30, hver gang jeg hører politi og ambulancer, siger kvinden, som tilføjer, at sønnen ikke bor i området, men selvfølgelig besøger sin mor.

Hun har boet i Akacieparken omtrent ligeså længe som den tidligere drabschef.

Han er ikke bange. Trods tidligere optrin og nattens begivenheder agter Ove Dahl ikke at flytte fra det socialt belastede boligområde.

- Nej, jeg bliver her og er glad for at bo her, fastslår han.