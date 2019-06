Mand dræbt i traktorulykke

En mand er død i en traktorulykke i sin egen have i Nordjylland

Der er sket en tragisk ulykke mandag eftermiddag i Vodskov i Nordjylland, hvor en 73-årig mand er omkommet, da han skulle slå græs.

Han er omkommet i en soloulykke, hvor han er blevet klemt under sin traktor. Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen til Ekstra Bladet.

- Han har været ude og slå græs med den her traktor. vi er i gang med at finde ud af, om det er hans eget firma, eller om han har været ansat, siger vagtchefen.

På Twitter skriver politiet, at ulykken er sket ved, at personen er kommet ind under det ene hjul på traktoren.

Politiet kan ikke oplyse yderligere om ulykken. De pårørende er underrettet. Derudover bliver arbejdstilsynet gjort opmærksom på ulykken, hvor de vil stå for den videre efterforskning, hvis det bliver vurderet nødvendigt.