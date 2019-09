Mand dræbt i ulykke

En 67-årig mand mistede natten til fredag livet, efter han torsdag aften blev fastklemt under en havetraktor

En ulykke med en havetraktor kostede torsdag aften en 67-årig mand livet i Randers SV.

Det oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi er i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder, men han har fået havetraktoren ned over sig og bliver fastklemt under den, siger pressemedarbejder hos Østjyllands Politi Janni Lundager til Ekstra Bladet.

Efter ulykken klokken 19.07 torsdag aften blev manden kørt på Regionhospitalet Randers i kritisk tilstand. Desværre stod hans liv ikke til at redde, og han afgik ved døden klokken 01.15.

De pårørende er underrettet.

Politiets teknikere er nu i gang med at undersøge, hvad der helt præcist skete, ligesom manden vil blive obduceret. Angiveligt skete ulykken i forbindelse med privat brug.