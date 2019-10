Mand dræbt i ulykke

Færdselsdrab: En 45-årig mandlig motorcyklist fra Ullerslev forulykkede kl. 1055 på Gedsbergvej i Ullerslev. Ved uheldet - et solouheld - ramte han en pumpestation i højre side uden for vejen. Motorcyklisten pådrog sig så svære skader, at han kl. 1215 afgik vd døden på OUH 1/2