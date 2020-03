Mand dræbt i ulykke

En mand har fredag formiddag mistet livet i en ulykke på Vodskovvej ved Sommersted nær Vojens.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

En anden mand er kommet til skade i ulykken, men han er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade.

Politiet har tidligere oplyst, at i alt to biler var involveret i ulykken.

En bilinspektør skal undersøge ulykkesstedet for at fastlægge de nærmere omstændigheder bag ulykken, og vejen forventes derfor spærret et stykke tid endnu, hvorfor bilister opfordres til at finde alternative ruter.

De pårørende til den dræbte er underrettet, oplyser politiet.