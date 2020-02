Mand dræbt på Christiania

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 57-årig mand er død, efter han blev stukket med kniv på Christiania i København sent lørdag aften. Det bekræfter Københavns Politi.

Offeret er en 57-årig britisk statsborger, men han har været bosiddende i Danmark siden midten af 1980’erne. De sidste mange år på Christiania.

Manden blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger ramt af rigtig mange knivstik, men blev først erklæret død på hospitalet.

Han havde ikke nogen identifikationspapirer på sig, og derfor tog det politiet noget tid at identificere, hvem han var. Derefter skulle hans familie i Storbritannien underrettes.

Drabet skete ved Løvehuset tæt på en bagindgang til Christiania fra Refshalevej omkring klokken 22.48, og den mistænkte er set ved gerningsstedet, hvorefter han løb ind mod Månefiskeren og videre i ukendt retning.

Det var her, den 57-årige mand blev stukket ihjel. Dagen derpå er der ikke synlige tegn på det brutale drab. Foto: Kenneth Meyer

Gik fra værtshus

Den afdøde arbejdede ifølge Ekstra Bladets oplysninger som bartender på baren Woodstock.

- Det er vores antagelse, at han er gået fra Woodstock, og at det er sket, da han var på vej hjem, siger leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi Brian Belling.

Han fortæller, at der intet er, der tyder på, at manden har taget del i hashhandlen på Christiania, og han er ikke kendt af politiet for kriminalitet.

Gerningsmanden beskrives som en cirka 45 år gammel mand, der er cirka 175-180 centimeter høj, østeuropæisk af udseende og kraftig/tyk/stærk af bygning.

Vidner har særligt hæftet sig ved, at han havde et mørkt/kraftigt og usoigneret fuldskæg, var iført mørkt slidt tøj, lignede en hjemløs og lugtede af spiritus.

Han talte engelsk med østeuropæisk accent.

Trykket stemning

Søndag eftermiddag var der ikke noget synligt tegn på det drama, der udspillede sig aftenen forinde. Gerningsstedet ligger lidt afsides på fristaden, hvor der ikke kom mange mennesker i den silende regn.

På værtshuset Woodstock var der masser af folk, og her var de dybt mærket af beskeden om drabet, der allerede havde spredt sig, før Københavns Politi bekræftede dødsfaldet.

På bardisken lå der to buketter med tulipaner, og en af gæsterne, der var oppe og aflevere et spil i baren, sagde 'vi spiller jo kun for ikke at tænke på ham hele tiden' og krammede med en af bartenderne i det stærkt tilrøgede lokale.

Ingen havde dog lyst til at sætte ord på tabet.

Den afdøde boede i området Den Blå Karamel, der ligger lidt afsides på fristaden, og ifølge en beboer bor der kun 24 mennesker i denne del. Udgangen, hvor knivstikkeriet skete, ligger på vejen mod hans hjem.

I nat blev de andre beboere vækket af politiet og fik på den måde den triste besked.

En beboer fortæller, at den afdøde har boet på Christiania i mange år, og han beskrives som en stille og rolig mand, der ikke var en, man tænkte var i uføre.

Politiet er nu i gang med at se på, hvad der findes af videoovervågning, og derudover er de i gang med at lave en masse forhør i området.