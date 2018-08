Mand dræbt på jobbet: Fik rør ned over sig

En 50-årig mand fra Middelfart har onsdag morgen mistet livet i en arbejdsulykke på Billund Fjernvarmeværk.

Det skriver Fyens.dk.

Ulykken skete klokken 6.47, da to chauffører var i færd med at læsse fjernvarmerør af en lastbil. Under arbejdet begyndte de tunge rør at trille ud over siden af lastbilen, hvor den ene chauffør blev ramt.

Arbejdstilsynet er underrettet og skal undersøge ulykken nærmere.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi fortæller til Ekstra Bladet, at de pårørende kort efter middag endnu ikke er underrettet, men at man er i færd med at få kontakt til dem.

Opdateres...