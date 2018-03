Mand dræbte kone og tre børn: Politiet mødt af frygteligt syn

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Det var et forfærdeligt syn, der mødte en politibetjent fra Københavns Politi, da han sammen med en kollega blev kaldt ud til en adresse i Brønshøj 11. april 2017 efter flere meldinger om husspektakler i et lejlighedskompleks.

Her fandt betjentene en kvinde og tre børn, der var blevet dræbt med flere skud, knivstik og stik med saks.

Den makabre drabssag kører lige nu i Retten på Frederiksberg. Her sidder en 39-årig mand med afghanske rødder tiltalt for i april sidste år at have dræbt sin 36-årige kone og herefter at have dræbt sine to sønner på 15 og 13 år og sin datter på blot tre år.

Den 39-årige tiltalte, der er klædt i blå bukser og grå sweater, sidder med et tomt blik og stirrer ligefrem for sig, mens politibetjenten afgiver sin forklaring i retten fredag formiddag. Den 39-årige mand har tilstået drabene på sine familemedlemmer.

Ifølge politimanden mødte han og kollegaen som det første den 39-årige tiltalte, da de ankom til lejligheden den skæbnesvangre morgen i april.

- Da vi kommer til opgangen, er der blod på døren, dørkarmen og gulvet i opgangen, og der er blod omkring ringeklokken ved nabolejligheden. Allerede der kan vi se, at det er temmelig alvorligt, forklarer politibetjenten i retten.

Teknikere var massivt til stede på adressen, hvor en mor og hendes tre børn blev fundet dræbt af knivstik og skud.

Ifølge politimanden var døren ind til lejligheden låst, og han forsøgte sammen med sin kollega at sparke den op. Efter få sekunder hørte de dog skridt fra lejligheden, og den tiltalte åbnede derefter langsomt døren.

- Jeg får døren lukket lidt op, men den støder på noget. Jeg kan dog se, at der ligger to livløse skikkelser i gangen, og at der er meget blod. Jeg får tvunget døren helt op, og jeg får sammen med min kollega lagt den tiltalte ned på gulvet og givet ham håndjern på. Da vi gør det, er vi nødt til at træde over de livløse personer, forklarer han.

Flere personer

Efter de to betjente havde lagt den tiltalte i håndjern, afsøgte politimanden sammen med tre andre betjente, der var kommet til lejligheden i mellemtiden, boligen.

- Da jeg kommer ind i stuen, kan jeg se, at der ligger en lille, livløs pige. Bagved hende er der et soveværelse, hvor der ligger en dame i en stor blodpøl, fortalte politimanden i vidneskranken.

Politimanden fortalte, hvordan han og kolleger forsøgte at yde førstehjælp til ofrene.

Da ambulancer ankom til stedet, kunne lægerne dog konstatere, at alle fire var afgået ved døden.

Ifølge politimanden var den nu tiltalte mand forholdsvis rolig under episoden.

- Jeg taler med manden flere gange og spørger, hvad han har lavet, og hvad der er sket. Han siger, at han har slået dem ihjel og skudt dem. Han fortæller, at der er en pistol i køkkenet. Vi har lagt ham på maven med ansigtet drejet, så han ikke kan se, hvad der foregår, siger politibetjenten.

- Han virker først ret rolig, men så bliver han mere og mere urolig. Han beder om at blive tilset af en læge, fordi han har ondt i hjertet, og så siger han pludselig 'nej, ikke min datter'. Det virker, som om han har det rigtig dårligt med, at hun er død. Han siger også, at han selv skulle være død, og at han havde forsøgt med en pistol, der ikke virkede. Han sagde også, at vi skulle skyde ham, fortsætter han.



I et grundlovsforhør samme dag tilstod den tiltalte forbrydelsen. Det gjorde han også i Retten på Frederiksberg mandag. Her fortalte han, at han mistede kontrollen den skæbnesvangre morgen i april, fordi han og konen ofte skændtes.

- Jeg mistede kontrollen over mig selv den morgen. Jeg var ikke mig selv, jeg var drevet fuldstændig til vanvid, efter alle de ting hun sagde til mig, sagde den nu 39-årige mand i retten mandag ifølge Ritzau.

Det var i lejligheden her, at drabene fandt sted.

Ikke sindssyg i gerningsøjeblikket

Ifølge en mentalundersøgelse var den 39-årige ikke sindssyg i gerningsøjeblikket, men har siden udviklet psykotiske symptomer. Den tiltalte er derfor i øjeblikket fængslet i surrogat på Psykiatrisk Center Glostrup.

Det er netop det punkt, forsvaret vil forsøge at afdække i forbindelse med retssagen mod den 39-årige mand.

- Jeg kommer ikke til at bestride, hvorvidt min klient er skyldig i drabene. Spørgsmålet er, om han var sindssyg, da han gjorde det. Der er ingen tvivl om, at det var tiltalte, der stod bag drabene, og at han havde fortsæt til det, siger forsvarsadvokat Asser Gregersen fredag i retten.

Sagen mod danskafghaneren er rejst som en nævningesag. Der er afsat fire retsdage i Retten på Frederiksberg. Der forventes dom 14. marts.

Tidligere har lignende sager givet fængsel på livstid.

Blandt andet i 2011, hvor en far blev idømt fængsel på livstid for drab på sin hustru og parrets to børn i Greve.