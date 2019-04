Mand druknet: Fundet af sin familie

En ældre mand er død under en fisketur

En fisketur fik fredag en ulykkelig udgang, da en 65-årig mandlig lystfisker druknede i Limfjorden vest for Nibe.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet modtog anmeldelsen om drukneulykken klokken 14.33.

- Hans familie undrer sig over, hvorfor han ikke kommer hjem, og tager ned til vandet for at lede efter ham.

- Her finder de ham druknet i vandet. Han er formentlig faldet i vandet og har ikke kunnet komme op igen, siger vagtchef Jes Falberg.

Familien kontaktede herefter politiet.

