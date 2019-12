Mand druknet i arbejdsulykke: Gummiged røg i grusgrav

En mand er onsdag omkommet i en arbejdsulykke ved Davinde på Fyn.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Manden var fører af en gummiged, som klokken 13.20 gled i en grusgrav og endte på otte meter dybt vand.

Fyens Stiftstidende skriver, at både politi, redningsfolk og dykkere er på stedet, og kort efter klokken 14 blev den druknede person hevet op af vandet. De pårørende skulle ifølge Fyens Stiftstidende endnu ikke være blevet underrettet.

Beredskab Fyn oplyser til Ekstra Bladet, at der blev sendt to typer af redningspersonale af sted til ulykkesstedet. Et hold på ti mand fra Odense med dykkere og frigørelsesudstyr samt et hold på fire personer fra Nyborg, som kom til stedet med både og udstyr til overfladeredning.

- Der er tale om en arbejdsplads i form af en grusgrav på det pågældende sted. Vi møder en entreprenørmaskine, som står i vandet. Og vi sender to dykkere i vandet. Vi har fået en person op, siger Nicolai Clausen, der er indsatsleder hos Beredskab Fyn.

Den pågældende var omkommet, da han blev reddet op af vandet.

Ulykken undersøges nu nærmere, oplyser politiet.

Ekstra Bladet har været i dialog med vagtchefen hos Fyns Politi, som oplyser, at politiet på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger i sagen.

Opdateres ...