Mand druknet ved lystbådehavn

En ældre mand med bopæl i Gentofte er her til morgen fundet livløs i vandet syd for Skovshoved Havn. Redningsfolk sørgede efter deres ankomst til stedet for at bjærge manden. Men alle forsøg på at genoplive ham var nytteløse.

Det bekræfter Martin Bakke, vagtchef i Nordsjællands Politi

- Det var nogle forbipasserende gæster, der så manden ligge med ansigtet nedaf, hvorefter de slog alarm ved at ringe 112, fortæller Martin Bakke.

Nordsjællands Politi og brandvæsenet modtog alarmopkaldet klokken 8.27 og rykkede straks ud i et forsøg på at komme manden til undsætning.

Politiets vagtchef oplyser, at der er tale om en ulykkelig hændelse.