Mand efterlyses: Slog kvinde bevidstløs på grund af coronavirus

Politiet i Birmingham i England efterlyser nu en mand, der tilbage i februar måned slog den 29-årige kvinde Meera Solanki bevidstløs, fordi hun forvarede sin kinesiske veninde mod manden, der råbte, at hendes kinesiske veninde skulle tage hendes forbandede corona-virus tilbage til sit eget land.

Det skriver flere medier heriblandt Independent og Metro

Den 29-årige Meera Polanki var en tur i byen med nogle venner for at fejre sin fødselsdag, da hun blev slået bevidstløs. Foto: Facebook/Meera Polanki.

Politiet i Birmingham har også i går lagt billeder af den angivelige voldsmand ud på deres Facebook-side, hvor han efterlyses. Her skriver politiet følgende:

'Vi efterlyser denne mand, efter at en kvinde blev overfaldet i kvarteret Hockley i Birmingham. En anden kvinde blev også udsat for et racistisk overgreb. Manden kom med racistiske bemærkninger til en kinesisk kvinde klokken to om natten den 9. februar. Da en anden kvinde bad ham om at stoppe, slog manden kvinden. Hun blev kortvarigt slået bevidstløs, men slap uden alvorlige skader. Begge kvinder i sagen er i 20'erne.'

Optakten til det voldelige angreb startede på baren 'Ana Rocha Bar' i Birmingham. Meera Solanki, der er jura-studerende, har fortalt følgende om sagen til de britiske medier:

- Der var en gruppe mænd fra enten Pakistan, Bangladesh eller Indien inde på baren. En af dem blev ved med at komme frem til mig og genere mig, Det virkede, som om, at han havde et problem med, at jeg som indisk kvinde var sammen med en gruppe mennesker af mange forskellige racer, heriblandt min kinesiske veninde Mandy. Vi forsøgte at ignorere ham, selv da han forsøgte at spytte på en af mine venner, fortæller Meera og tilføjer:

- Sidst på natten var vi kun tre kvinder tilbage, heriblandt Mandy. Manden kom igen over til os og opførte sig aggressivt. Vi forlod derfor baren, men han fulgte efter os.

- Af en eller anden grund blev han meget vred på Mandy. Han begyndte at genere hende og kaldte hende for en beskidt kineser, der bare skulle tage sin fucking corona-virus med tilbage til sit eget land.

- Jeg var chokeret og vred og råbte til ham, at han skulle stoppe, og jeg forsøgte også at skubbe ham væk, fortæller Meera Solanki om episoden, der endte med, at manden slog hende bevidstløs med et knytnæveslag direkte i ansigtet.

Meera blev efterfølgende behandlet for sine skader på et nærliggende hospital, hvor hun også fik konstateret, at hun havde fået en hjernerystelse. Hun måtte efterfølgende melde sig syg fra sit job i en hel uge.