Mand efterlyst efter brand

Et skur på Dalum Landbrugsskole blev sat i flammer. Nu deler politiet billeder af en mulig gerningsmand, som også mistænkes for at stå bag flere andre brande i Odense S natten til søndag

Et træskur blev sat i lys lue lige efter midnat natten til søndag. Nu deler Fyns Politi en efterlysning med billeder af en mand, der lurede rundt i området i en pressemeddelelse.

Den mulige brandstifter beskrives som 'formentlig dansk' med lys hud og kraftig bygning. Derudover gik han med en kalveknæet gang og var iført en gul arbejdsjakke med hætte og mørke arbejdsbukser med 'fluorescerende gult på underbene samt reflekser' samt mørke sko.

Politiet har fundet hans adfærd mistænkelig og ser det som muligt, at han kan have en finger med i spillet i to andre brande samme nat i Hvedemarken. Her var det affaldscontainere, der skulle sættes ild til.

Den præcise adresse for branden var Landbrugsvej 65, 5260 Hjallese, Odense S.

Fyns Politi har endnu ikke nogen idé, om det kan være en pyroman, der har været på spil, fortæller de til Ekstra Bladet. De beder folk, der kunne ligge inde med informationer, om at ringe 114.