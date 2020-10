Mand efterlyst for drabsforsøg anholdt

Ved du noget? Tip os på mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Københavns Politi har anholdt en mand efterlyst for et drabsforsøg den 27. maj i Hvidovre i forbindelse med en bandekonflikt.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Den anholdte er en 26-årig mand, og anholdelsen fandt sted i udkanten af Haderslev. Syd- og Sønderjyllands Politi assisterede med anholdelsen.

- Vi har siden drabsforsøget i maj vedholdende efterforsket sagen, for det har været vigtigt for os at finde frem til manden. Derfor er jeg også rigtig godt tilfreds med, at han nu er anholdt, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet i Københavns Politi.

Politiet beretter videre, at det er ny oplysninger i sagen, der har ført til anholdelsen.

De beskriver videre om drabsforsøget:

'Politiet fik den 27. maj et tip om, at drabsforsøget skulle finde sted og rykkede ud med det samme. Det fik tre mistænkte til at flygte fra stedet i bil, men chaufføren mistede kort efter herredømmet over bilen og kørte ind i et hus. Ingen, heller ikke husets beboere, kom til skade, og bilens tre passagerer flygtede. To personer blev kort efter anholdt, mens den tredje, dagens anholdte, slap væk.'

