Mand efterlyst: Stak af efter dybt knivstik nytårsaften

En 26-årig mand med somalisk oprindelse er efterlyst for et knivstikkeri begået nytårsaften

Få timer inde i det nye år fandt et knivstikkeri sted i Aalborg på Boulevarden, hvor to personer kom i slagsmål på gaden. Herefter trak den ene mand en kniv og stak den anden.

- Forurettede får et dybt stik i maveregionen, men heldigvis rammer det ikke nogen vitale organer, fortæller politikommissær Martin Rolighed fra Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Efter knivstikkeriet stak gerningsmanden af, hvilket politiet har videooptagelser af. Siden er det ikke lykkedes at anholde ham, selvom politiet har bedt ham om at henvende sig til dem.

Derfor efterlyser Nordjyllands politi nu den formodede gerningsmand med billede i håbet om, at offentligheden har information, der kan føre til anholdelse af manden.

Den efterlyste mand hedder Abdulkadir Mahdi Hussain og beskrives som:

- Mand

- Somalisk nationalitet

- 26 år gammel

- 180 centimeter høj

- Almindelig af kropsbygning

- Taler dansk

- Kort sort hår og brun hud

Hvis man har oplysninger om, hvor den formodede gerningsmand befinder sig, kan man ringe til politiet på telefon 114. Politiet opfordrer til, at man ikke selv tager kontakt til den efterlyste.

Nordjyllands Politi oplyser, at de to personer kendte hinanden i forvejen. Offeret for knivstikkeriet er udenfor livsfare og er blevet udskrevet fra hospitalet igen.