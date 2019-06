Mand erkender: Kastede golfbolde efter tilfældige

Sigtet for otte tilfælde af hærværk og et tilfælde af vold

Politiet har i gennem de seneste dage modtaget anmeldelser om hærværk mod biler med mere i Nakskov, hvor det anvendte våben har været golfbolde, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

I et enkelt tilfælde er en cyklist blevet ramt og en anden har oplevet, at der er blevet kastet en golfbold efter ham, men uden at han blev ramt.

På baggrund af en række forklaringer fra vidner, lykkedes det politiet at finde frem til den bil, som der var blevet kastet fra og i går torsdag blev en 19-årig mand fra Nakskov sigtet i sagen.

Konkret drejer det sig om otte tilfælde af hærværk, et tilfælde af vold og et tilfælde af forsøg på vold, som den 19-årige overfor politiet har erkendt.