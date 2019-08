Mand får 12 år for narkohandel: Gemte stoffer hos svigerforældrene

En 32-årig mand fra Nørre Snede er blevet idømt fængsel i 12 år. I et grundlovsforhør i Retten i Horsens tirsdag tilstod han omfattende handel med narkotika. Straks efter fik han sin dom, da han erkendte forbrydelsen på stedet, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Manden, der er polsk statsborger, skal udvises af Danmark efter afsoningen, oplyser anklager Tobias Engby.

Han har været i besiddelse af 28 kilo amfetamin, et lille kilo kokain samt over 1400 ecstasytabletter, som blandt andet blev opbevaret ved hans svigerforældre, imens de var på ferie.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Den 32-årige havde forsøgt at skjule salget gennem krypterede beskeder, men det lod sig ikke gøre, oplyser Tobias Engby.

'Modsat andre narkosager valgte den 32-årige mand at gå til bekendelse i retten. Han erkendte at have aftaget de store mængder narkotika for særdeles store pengebeløb.'

'Efterfølgende havde han videresolgt det i Østjylland. Han havde blandt andet anvendt vakuumpakkemaskine, nedgravningsudstyr og Blackberry telefoner til at skjule sit fortagende,' skriver anklageren i en pressemeddelelse.

Den nu udviste 32-årige har både kæreste og barn i Danmark, men det var ikke nok til at forhindre en udvisning. Ifølge anklageren lagde retten vægt på, at han over en længere periode både havde fungeret som leverandør og aftager af narko på en professionel måde.

Manden er varetægtsfængslet indtil han kan afsone sin dom.