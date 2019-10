Mand får fængselsstraf for trusler mod Zenia Stampe

'Du burde have sparket dit hoved i stykker, din skidne landsforræder.'

Sådan skrev en 39-årig mand i maj måned til folketingsmedlemmet Zenia Stampe på Instagram. Og det er han nu blevet idømt 40 dages ubetinget fængsel for.

Det skriver Sjællandske.

Manden erkendte allerede over for politiet i maj, at han stod bag beskeden. Der var derfor ikke behov for at tage stilling til skyldspørgsmålet, men blot til dommen.

Forsvareren ville ifølge Sjællandske have en betinget straf med samfundstjeneste, mens anklageren ville have 40 dages ubetinget fængsel.

Den 39-årige mand sagde ifølge Sjællandske i retten, at han havde forsøgt at slette de ting, han havde skrevet.

- Det var ikke i orden. Jeg har det dårligt med det. Det går mig på. Jeg gjorde mit bedste for at rydde op, sagde han.

Anklageren endte med at få sin vilje, og den tiltalte blev idømt 40 dages ubetinget fængsel samt til at betale for sagens omkostninger.

- Det er alvorligt at true et folketingsmedlem, så det skal være ubetinget, sagde dommeren i retten.

Manden valgte at modtage dommen.