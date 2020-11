Mand får hidtil hårdeste dom for coronasvindel

Den 57-årige er blevet dømt til tre et halvt års fængsel for at forsøge at svindle sig til at få udbetalt 1,6 millioner kroner fra staten.

Det skriver Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet på Twitter.

Udover dommen på tre et halvt års fængsel er den 57-årige mand fra Brønshøj blevet tildelt en tillægsbøde på 2,85 millioner kroner, skriver TV 2.

Manden gjorde blandt andet brug af falske ansættelseskontrakter i sit forsøg på at få udbetalt et million beløb fra tre ordninger under coronahjælpepakkerne.

Den 57-åriges forsvar har anket straffen til Landsretten.

Dommen er den hidtil hårdeste dom for forsøg på svindel med statens coronahjælpepakker.

Tidligere er en 29-årig mand fra Glostrup blevet dømt to år og tre måneders fængsel for coronasvindel.