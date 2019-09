Mand får stor bøde: Kørte forbi politiet med 217 km i timen

Det blev en dyr fornøjelse for en yngre mand fra Randers, da han trykkede speederen i bund og tonsede ud af motorvejen ved Haderslev med 217 kilometer i timen.

På vejen overhalede han nemlig en af politiets civile færdselspatruljer.

Patruljen fik stoppet manden, blot for at finde ud af at han i forvejen havde et kørselsforbud.

Det endte med at koste manden en bøde på 15.000 kroner samt en frakendelse af førerretten.

Det skriver Sydjyllands Anklagere på Twitter.