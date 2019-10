Mand fængslet efter brutalt voldtægtsforsøg

En 24-årig mand med relationer til Aalborg blev fredag varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet i en sag om et brutalt voldtægtsforsøg, som fandt sted 6. oktober i Jomfru Ane Gade.

Her mødte en 20-årig kvinde og hendes 26-årige ven gerningsmanden, som tilbød at vise den 20-årige vej til et toilet i nærheden. De tre gik sammen hen til toilettet, hvor gerningsmanden forsøgte at voldtage kvinden.

Hendes 26-årige ven forsøgte at gribe ind, hvorefter gerningsmanden vendte sig mod ham og brækkede hans kæbe. Gerningsmanden opgav dog herefter sit foretagende og flygtede fra stedet.

Nordjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at det var efterlysninger af manden i medierne, der førte til anholdelse klokken 16.26 fredag.

'Og det gav os hurtigt mange gode henvendelser fra borgerne – så vi fik spor at gå efter, der hurtigt pegede vores efterforskere i retning af den mistænkte mand', siger efterforskningsleder, politikommissær Carsten Straszek i pressemeddelelsen.

Han tilføjer, at man derfor allerede tidligt fredag valgte at aflyse efterlysningen.

'Jeg vil gerne sige tak for hjælpen til de mange borgere, der gav os oplysninger i sagen', siger politikommissær Carsten Straszek.

Politiet oplyser videre, at de fortsætter efterforskningen og derfor ikke har yderligere oplysninger i sagen.