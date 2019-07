Mand fængslet efter Paludan-demo

Det koster et års ubetinget fængsel til en 26-årig mand, at han i april deltog ved uroligheder på Nørrebro i København i forbindelse med en demonstration arrangeret af Rasmus Paludan.

Den 26-årige er tirsdag fundet skyldig i at have kastet en stol, to træpæle og to brosten mod betjente.

Han er derfor dømt for grov vold, vold mod tjenestemand og grov forstyrrelse af den offentlige orden, oplyser Københavns Politi.

Dommen på et års fængsel skal afsones straks, har dommeren afgjort.

Manden er den anden, som er blevet dømt i kølvandet på optøjerne 14. april.

Den første dom blev afsagt 21. juni. Her blev en 17-årig dreng idømt otte måneders ubetinget fængsel samt en advarsel i medfør af udlændingeloven for vold mod tjenestemand og for grov forstyrrelse af den offentlige orden.

Han blev dømt for at have kastet et romerlys, en sten og et glasskår mod politiet, men han ramte ikke.

Urolighederne opstod, efter at lederen af det stærkt islamkritiske parti Stram Kurs, Rasmus Paludan, havde afholdt demonstration på Blågårds Plads.

Ved urolighederne brugte politiet tåregas, der blev sat ild til containere, og der blev blandt andet kastet med brosten mod ordensmagten.

Syv personer sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen om den 14. april.

Efter de voldsomme uroligheder 14. april fortsatte leder af Stram Kurs Rasmus Paludan med - under stor bevågenhed - at demonstrere både i hovedstadsområdet og andre steder i landet.