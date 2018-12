Mand fængslet for at forsøge at voldtage pige på 15 år

En 32-årig mand går ind i det nye år på en markant anderledes måde, end han formentlig havde regnet med.

Ved et grundlovsforhør mandag eftermiddag er han blevet varetægtsfængslet i to uger frem til 15. januar. Det har Retten i Esbjerg afgjort, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 32-årige mand er sigtet for at have forsøgt at voldtage en 15-årig pige. Han nægter sig skyldig og har valgt at kære varetægtsfængslingen. Det betyder, at landsretten skal se på hans sag.

Manden blev anholdt natten til mandag, efter at pigen var gået til politiet for at anmelde et voldtægtsforsøg.

Ifølge sigtelsen blev pigen udsat for overgreb af den 32-årige mand i en lejlighed i den østlige del af Esbjerg, skriver jv.dk.

Manden holdt pigen fast, lagde sig oven på hende, trak hendes kjole og sine egne bukser ned, lyder det i sigtelsen. Pigen gjorde dog modstand og fik ifølge jv.dk vristet sig fri.

Ved grundlovsforhøret blev dørene lukket, efter at sigtelsen var blevet læst op. Det er derfor uvist, hvilke beviser politiet har imod manden.

Det er heller ikke muligt at få at vide, hvad manden har forklaret i retten. Desuden er det ikke oplyst, om den anholdte og pigen kender hinanden i forvejen.

Forsøget på voldtægt skulle være sket omkring klokken 02.20. Manden blev anholdt 02.41, oplyser politiet.