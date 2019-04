Mand fængslet for at sprænge bil i luften

En 28-årig mand er blevet fængslet for at forårsage eksplosion i bil

Mandag eftermiddag var Københavns Politi talstærkt til stede ved Damhussøen i forbindelse med, at en bil var brudt i brand.

Mandag var politiet i tvivl om, hvad der havde forårsaget branden, og de var samtidig usikre på, hvad der var årsag til det brag, der havde lydt i forbindelse med branden.

Noget kunne dog tyde på, at de er kommet et stort skridt tættere på at opklare de spørgsmål.

Politiet undersøger mistænkeligt forhold

I hvert fald blev en 28-årig mand mandag aften anholdt i sagen.

Se mere video på Local Eyes.

Han blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg og er sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 183 stk. 1, som blandt andet omhandler at forvolde sprængning.

Ifølge sigtelsen har manden ved hjælp af ukendt sprængstof sprængt en Citröen Xsara ved Damstien ud for Damhussøen omkring klokken 12.30.

Politiet afspærrede et større område omkring bilen mandag eftermiddag og brandvæsnet måtte bruge en vandkanon til at slukke branden fra afstand.

Den 28-årige mand er foreløbig blevet fængslet i 14 dage i sagen.