Mand fængslet for drab

Torsdag morgen blev en mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg sigtet for knivdrab på kvinde på Fyn

En 44-årig mand blev torsdag morgen under et grundlovsforhør ved retten i Svendborg varetægtsfængslet i fire uger sigtet for manddrab.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Ifølge mediet er manden sigtet for onsdag 9. december om morgenen med adskillige knivstik mod krop og hoved, dræbt en kvinde på en adresse i landsbyen Skalkendrup nordvest for Nyborg.

Kvinden er ifølge Ekstra Bladets oplysninger jævnaldrende med den sigtede.

Drabet skulle ifølge sigtelsen være sket i går morge mellem klokken 8 og 8.59, og manden, der mens sigtelsen blev læst højt sad helt stille på bageste række i retsalen, blev allerede 18 minutter senere - klokke 9.17 - anholdt. Efter en kort samtale med den sigtede, måtte hans forsvarer forklare, at manden ikke kunne bidrage yderligere til sagen.

Opdateres ...